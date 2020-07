Matrimonio a prima vista, ricordate Marco e Ambra? Ora è proprio il 33enne a confermare la notizia (Di sabato 25 luglio 2020) La nuova stagione di Matrimonio a prima vista Italia 2020 andrà in onda a settembre. Le regole imposte a causa del coronavirus hanno investito anche la trasmissione che si è dovuta adeguare ai nuovi standard. Nessun Matrimonio in pompa magna o festeggiamenti. Alle nozze sono presenti i due protagonisti principali di ogni puntata, due testimoni e un officiante. Ma che fine hanno fatto le coppie della scorsa stagione? A svelare qualcosa è uno dei protagonisti, Marco Rompietti, il ragazzo di Terni, 33 anni, che aveva sposato Ambra. Nella quarta edizione, nell’autunno 2019, Marco aveva ricevuto il no di Ambra a continuare. Al contrario di Marco, la ragazza non ha mai provato nessun genere di attrazione fisica per ... Leggi su caffeinamagazine

