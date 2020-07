Marquez, troppo dolore: si ritira dalle qualifiche in Andalusia (Di sabato 25 luglio 2020) Marquez si è ritirato dalle qualifiche del Gran Premio in Andalusia. Il pilota spagnolo dopo nemmeno un giro di prove, è stato costretto a rientrare nei box. Marc Marquez si è ufficialmente ritirato dalle qualifiche del Gran Premio di Andalusia. Il pilota spagnolo, che attualmente corre per la Honda, è infatti rientrato subito nei box … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

toMMilanello : Anche #Marquez è umano! Lo spagnolo, a pochi giorni dall’intervento, era tornato a Jerez, dove ha disputato la pri… - SSportNetwork : #SaturdayFever #MotoGP #AndaluciaGP #Marquez torna tra gli esseri umani e alza bandiera bianca: troppo forte il dol… - lupettotre : RT @Corriere: Gp di Andalusia Marquez scende dalla moto: troppo dolore Qualifiche Live - SQUALOBIANCO46 : Rossi e bagnaia hanno fatto la strategia di mettersi uno dietro l altro e fare il tempo almeno cosi mi e'sembrato 3… - RollingGuitar : Alla fine Marquez rinuncia alla gara di domani. Troppo anche per un fenomeno come lui -