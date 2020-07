Marquez: 'Ci ho provato, non volevo rimpianti, ma era pericoloso' (Di sabato 25 luglio 2020) Ci ha provato, per non avere rimpianti. Lo dice chiaramente Marc Marquez, sceso in pista nelle Libere3 del Gp di Andalusia a Jerez a soli 4 giorni dall'operazione per la frattura dell'omero del ... Leggi su gazzetta

dinoadduci : Marquez: 'Ci ho provato, non volevo rimpianti, ma era pericoloso' - Agenzia_Ansa : #Motogp: Marquez, sentivo il braccio come morto. 'Ci ho provato, adesso posso dormire tranquillo'. Pilota non parte… - RaiSport : ?? #Marquez: 'Avevo il braccio come morto' Il campione del Mondo: 'Ci ho provato, ora posso dormire tranquillo' ??… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #MotoGP #Jerez #Marquez #Andalusia: 'Ci ho provato, non volevo rimpianti, ma era pericoloso' - Gazzetta_it : #MotoGP #Jerez #Marquez #Andalusia: 'Ci ho provato, non volevo rimpianti, ma era pericoloso' -