Marotta: «Messi? È fantacalcio. Il secondo posto è importante» (Di sabato 25 luglio 2020) Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del match contro il Genoa: le parole dell’ad nerazzurro Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del match contro il Genoa. Queste le sue parole. «Siamo migliorati, quindi continuiamo in questo processo di crescita». SANCHEZ – «È una situazione anomala. Il problema non è stato risolto, siamo in trattativa continua con il Manchester United per averlo in Europa League». Messi – «Messi? Parliamo di fantacalcio. Non è un obiettivo nostro, il giocatore è concentrato a proseguire la sua carriera e la vita a Barcellona». RIMPIANTI – «Se facciamo un’analisi di quello che è ... Leggi su calcionews24

