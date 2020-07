Marotta: “Ero in Lega durante i calendari. Il dato di fatto è che siamo stati penalizzati” (Di sabato 25 luglio 2020) Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Beppe Marotta, amministratore deLegato dell’Inter. “Quanto valore ha il secondo posto? È sicuramente importante ma la nostra analisi va alla crescita generale. La visione d’insieme ci porta a dire che siamo migliorati e quindi vogliamo proseguire in questo processo di crescita”. Su un possibile passaggio di Messi all’Inter: “Parliamo di fantacalcio, non è un nostro obiettivo e credo voglia proseguire la sua attività calcistica e la sua vita col Barcellona”. Sullo scudetto perso: “Se analizziamo il nostro cammino possiamo ritenerci contenti. Il piccolo rammarico c’è se guardiamo il cammino della Juve, ma dobbiamo essere onesti nel riconoscere la nostra crescita. Dopo quello che è accaduto è ... Leggi su ilnapolista

