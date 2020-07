Marchionne: due anni senza il manager che ha rivoluzionato Fiat (3) (Di sabato 25 luglio 2020) (Adnkronos) – E’ il primo passo di un percorso che, attraverso l’acquisto delle rimanenti quote, porterà nel 2014 i torinesi al controllo del 100% di Chrysler. E’ la nascita di Fiat Chrysler Automobiles che consacra Marchionne come uno dei grandi protagonisti dell’automotive mondiale. Un cammino scandito da alcune operazioni, a iniziare dal rilancio di Jeep, divenuta ormai il gioiello della corona di Fca, passando per la rinascita di Maserati e la scommessa su una Alfa Romeo ‘premium’, marchio negato ai concorrenti tedeschi.In mezzo però, anche la delocalizzazione di numerose produzioni, con la chiusura di diversi impianti italiani, primo fra tutti quello siciliano di Termini Imerese che porta a una frattura in fondo mai sanata con i sindacati. E l’ultimo piano industriale presentato ... Leggi su calcioweb.eu

