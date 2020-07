Marc Marquez si ritira, il campione salta il GP in Andalusia: il motivo (Di sabato 25 luglio 2020) Marc Marquez il campione di MotoGp ha dovuto alzare bandiera bianca e non parteciperà alla gara in Andalusia. Ecco svelate le motivazioni della scelta. foto facebookNonostante i tantissimi sforzi, il campione di Moto gp si è dovuto arrendere e gettare la spugna, il che vuol dire che non parteciperà alla gara in Andalusia, a causa del forte dolore alla spalla e al braccio. Il giovane si è dovuto operare solo pochi giorni fa e il tutto non ha consentito al pilota la stabilità necessaria per poter tentare la nuova gara. Tornerà siamo certi nelle prossime gare. Marc Marquez deve dire addio alla gara in Andalusia: ecco il motivo foto facebookMarc ... Leggi su chenews

SkySportMotoGP : Paolo Simoncelli: 'Marquez mi ha emozionato, ha lo stesso carattere di mio figlio Marco' #SkyMotori #SkyMotoGP… - SkySportMotoGP : ULTIM’ORA MOTOGP ? Marc Marquez in pista anche nella quarta sessione di prove libere del GP dell’Andalusia ? I dett… - SkySportMotoGP : ULTIM’ORA MOTOGP ? Ufficiale la rinuncia di Marc Marquez: lo spagnolo domani non correrà nel GP dell’Andalusia… - Fprime86 : RT @SkySportMotoGP: Marc Marquez: 'Ci ho provato, non volevo avere rimpianti' ? #MM93 si racconta a Sky, dal tentativo in pista alla rinunc… - IlSedutomulo : RT @j_gufo: Ad una settimana dalla frattura di un braccio e conseguente intervento chirurgico, Marc Marquez torna a correre in pista, invec… -