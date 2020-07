Manuela Arcuri in costume è “meglio di una sirena”. Irresistibile: foto (Di sabato 25 luglio 2020) Manuela Arcuri, bellezza mediterranea e da sempre sogno proibito degli italiani. Oggi ha 43 anni ma è indubbiamente parte del gruppo delle donne vip più belle d’Italia ma ha saputo anche distinguersi per la bravura nella recitazione oltre che per il suo fascino. Da un po’ di tempo, però, dopo numerose esperienze cinematografiche e teatrali e con innumerevoli serie tv e fiction all’attivo, la bella attrice classe 1977 è sparita dalle scene. Si è come defilata dal piccolo schermo a parte qualche ospitata nei salotti televisivi ma la ragione dietro questa scelta è dolcissima: lo ha fatto per il figlio Mattia, venuto al mondo nel 2014 dall’amore tra Manuela e il suo attuale compagno, Giovanni Di Francesco. Ma tv a parte, la Arcuri continua a far sognare ... Leggi su caffeinamagazine

Luca_zone : Immagine che potrebbe risalire solo grazie ad una nuova fiction con Manuela Arcuri e Alessia Marcuzzi - BlackBlokhin : @Fanfan91873041 @porcoilcler Si sarà sposata con Manuela Arcuri in divisa - il_Sole_Nero : @LucioMM1 @lubenasich @davcarretta La mia la vorrei a Porto Cesario. Vicino a quella di Manuela Arcuri. - DGC49740861 : @GregPignataro @smilypapiking Dal 'vivo' preferirei vedere Arcuri (nel senso di Manuela)... - CountNefaria22 : Spiace dirlo per Mr. Pioli, ma Moreno Longo è l'allenatore più bello della Serie A. Mal che vada al al Toro, Moreno… -

Ultime Notizie dalla rete : Manuela Arcuri Manuela Arcuri pronta a tornare in tv: “Mi tengo in forma, ho provato ogni dieta ma l’unica che… Il Fatto Quotidiano Manuela Arcuri ‘statua’ in costume, sirenetta di Copenaghen sullo scoglio è tanta: «La vera femminilità»

Sorride alla vita Manuela Arcuri raggiante e super sexy su uno scoglio: in una posa che ricorda tanto la statua della Sirenetta di Copenaghen, l’attrice si abbandona ai raggi del sole che caldamente l ...

Laurea in Economia per il giovane volto delle fiction Mediaset

Sulla sua vita privata non si sa molto, perché è una donna molto riservata. Non si sa se ora è single o impegnata, ma in passato ha avuto alcune relazioni con personaggi noti, come Raffaello Balzo e ...

Sorride alla vita Manuela Arcuri raggiante e super sexy su uno scoglio: in una posa che ricorda tanto la statua della Sirenetta di Copenaghen, l’attrice si abbandona ai raggi del sole che caldamente l ...Sulla sua vita privata non si sa molto, perché è una donna molto riservata. Non si sa se ora è single o impegnata, ma in passato ha avuto alcune relazioni con personaggi noti, come Raffaello Balzo e ...