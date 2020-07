"Mandzukic, sirene turche: spunta il Galatasaray" (Di sabato 25 luglio 2020) ROMA - Rescisso dopo pochi mesi il contratto con l'Al Duhail, Mario Mandzukic potrebbe tornare a giocare in Europa. Secondo "As", al 34enne attaccante croato ex Juventus starebbe pensando il ... Leggi su corrieredellosport

Il Galatasaray è sulle tracce di Mario Mandzukic. L’ex attaccante della Juventus ha risolto il suo contratto con l’Al Duhail ed è nuovamente libero sul mercato. I turchi, secondo quanto riportato da ‘ ...

Mandzukic è l’ultima idea della Fiorentina?

Tra il caso Ribery e l’ennesima prestazione poco convincente dei viola, si può dire che a Firenze ci siano stati giorni nettamente migliori. La stabilità e la tranquillità sembrano al momento latitare ...

