Manchester City su Koulibaly: sul piatto 65 milioni, il Napoli pensa alla cifra giusta per chiudere (Di sabato 25 luglio 2020) “Sono i dirigenti che fanno i prezzi, per me sono tantissimi soldi. Io non ci penso più, perché se inizio a pensare che valgo 100 milioni, o anche la mia famiglia lo pensa, inizia a farsi delle idee incredibili. Io resto tranquillo, faccio quello che posso fare per aiutare la squadra e provo a essere uno dei migliori”. Le parole rilasciate da Kalidou Koulibaly ai microfoni di Sky Sport non bastano a calmare le voci sul futuro del difensore senegalese del Napoli, su cui resta forte l'interesse... Leggi su 90min

DiMarzio : Le ultime sulle intenzioni del #ManchesterCity per #Koulibaly. Ore decisive per #Osimhen - SuperSportBlitz : #EmiratesFACup Semi-Final – Goal Alert: Arsenal *2-0 Manchester City *(Aubameyang 71’) #SSFootball - SuperSportBlitz : #EmiratesFACup Semi-Final – Result: Arsenal 2-0 Manchester City #SSFootball - Jose_Orlando_94 : RT @Vatenerazzurro1: Gol segnati su rigore in questa stagione: Ronaldo: 13 Real Madrid: 12 Chelsea: 11 Manchester City: 10 Bayern München:… - LUCA10kk : RT @Vatenerazzurro1: Gol segnati su rigore in questa stagione: Ronaldo: 13 Real Madrid: 12 Chelsea: 11 Manchester City: 10 Bayern München:… -