Mamma mia, il profilo "infernale" di Melissa Satta: in barca si mostra così, un dettaglio da impazzire | Guarda (Di sabato 25 luglio 2020) Mamma mia, Melissa Satta. Tempo di vacanze, tempo di mare, tempo di acque cristalline (quelle di Cala di Volpe, nella sua Sardegna). E soprattutto tempo di sognare. Già, perché l'ultima foto pubblicata dalla showgirl sul suo profilo Instagram è davvero da sogno. Sorridente, sbarazzina e selvaggia, eccola seduta a prua di una piccola imbarcazione. Occhiali da sole e capelli svolazzanti, Melissa Satta si mostra di profilo in un bikini rosso, addosso soltanto delle cavigliere che danno un ulteriore tocco sexy a una foto perfetta. Lo scatto del "profilo infernale" di Melissa Satta, che raccoglie un diluvio di complimenti, cuoricini e commenti ... Leggi su liberoquotidiano

Il divorzio dei genitori, il lavoro in un supemercato e il licenziamento dopo due giorni per una bottiglia d'olio: i difficili inizi di La Grotteria. Dopo aver vestito le maglie di Ancona, Palermo, ..."Mia madre è ricoverata là dentro. Là, vede... Dove c’è quella finestra illuminata. Tra pochi giorni fa 109 anni. Spero non le sia accaduto nulla. Spero stia bene". Angelo si è fatto piccolo piccolo, ...