Maltempo Luglio, Tornado investe Vieste: paura tra i bagnanti [VIDEO] (Di sabato 25 luglio 2020) In questa estate ballerina c’è spazio anche per un Tornado in Puglia: non solo sole e caldo dunque. Ieri a Vieste, in provincia di Foggia, un Tornado ha generato forte paura sopratutto tra i bagnanti. La località del Gargano è infatti una nota zona balneare, popolata da turisti che provengono da ogni parte d’Italia e non solo. Ieri a Veste nonostante il caldo, con una temperatura media di +27°C e l’elevata umidità (fino al 64%) non si sono registrate precipitazioni. Il vento invece soffiava con un velocità di 28 Km/h. Valori tutto sommato in linea con la media dello scorso anno. Ecco il VIDEO del Tornado: Maltempo Luglio, Tornado investe ... Leggi su meteoweb.eu

DPCgov : ?? #AllertaGIALLA giovedì #23luglio in Veneto e nella Provincia Autonoma di Trento e su estesi settori di Piemonte,… - BnB_Ferroviere : #RideMilano: programma degli eventi nel weekend 24-26 luglio all’Ex Scalo Ferroviario di Porta Genova Rinviato a s… - eventiatmilano : #RideMilano: programma degli eventi nel weekend 24-26 luglio all’Ex Scalo Ferroviario di Porta Genova Rinviato a s… - ortoteatro : domenica 26 luglio 2020 ore 17.30 piazzale Mario Della Puppa - Piancavallo di Aviano (in caso di maltempo Sala Conv… - v_senigallia : ?? Nuovo Podcast! 'Notizie in breve del 25 luglio 2020' su @Spreaker #epicuro #maltempo #occhi #senigallia -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Luglio Maltempo Luglio, Tornado investe Vieste: paura tra i bagnanti [VIDEO] Meteo Web Maltempo flagella la costa: tromba d'aria a Campobasso

Maltempo nel catanese, una tromba d'aria scoperchia una casa di riposo a Scordia Un forte nubifragio si è abbattuto in provincia di Catania. A Scordia ci sarebbe anche stata una tromba d'aria con vent ...

METEO ITALIA – ATTENZIONE, violente RAFFICHE di VENTO BURRASCOSE in arrivo, ecco quando e dove

Correnti di maltempo in scivolamento verso oriente, Dopo la violenta ondata di maltempo che ha coinvolto l’Italia nella giornata di ieri, con una tromba d’aria che ha causato parecchi danni e disagi s ...

Maltempo nel catanese, una tromba d'aria scoperchia una casa di riposo a Scordia Un forte nubifragio si è abbattuto in provincia di Catania. A Scordia ci sarebbe anche stata una tromba d'aria con vent ...Correnti di maltempo in scivolamento verso oriente, Dopo la violenta ondata di maltempo che ha coinvolto l’Italia nella giornata di ieri, con una tromba d’aria che ha causato parecchi danni e disagi s ...