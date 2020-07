Maltempo, allerta meteo gialla su alcune zone regionali dalle 14 alle 20. (Di sabato 25 luglio 2020) Maltempo: nuvole annunciano temporali La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo valevole dalle 14 alle 20 di oggi ... Leggi su gazzettadiavellino

