“Magalli così cattivo da fare del male anche alla madre: ecco cosa ha fatto”: l’attacco di Marcello Cirillo (Di sabato 25 luglio 2020) Cirillo: “Magalli cattivo anche con la madre” Intervistato dal settimanale “Nuovo “ di Riccardo Signoretti, il conduttore Marcello Cirillo è tornato sul rapporto con Giancarlo Magalli, oggetto di durissime critiche e polemiche negli ultimi mesi. In questa occasione, Cirillo ha detto che Magalli è “una persona cattiva” e che, pur di fare battute e di apparire, è stato cattivo anche con la mamma. “Una volta sua madre è stata ospite da noi in trasmissione. Era impossibile non notare come le tremassero le mani e lui senza farsi alcun problema le ha detto in diretta che poteva suonare le maracas”, ha raccontato ... Leggi su tpi

infoitcultura : Giancarlo Magalli, Marcello Cirillo affondo durissimo: “E’ così cattivo che è stato capace di fare del male anche a… - infoitcultura : Giancarlo Magalli criticato da Grasso: “Sfoga così la sua insoddisfazione” - jobwithinternet : RT @zerymo: @chiossimanuela2 Dico che con tanta gente così ci meritiamo questa dura punizione purtroppo. E' inutile prendersela con Gonde,… - zerymo : @chiossimanuela2 Dico che con tanta gente così ci meritiamo questa dura punizione purtroppo. E' inutile prendersel… -

Ultime Notizie dalla rete : “Magalli così Ue: Fratoianni (Leu), 'Salvini tace su attacchi a Italia da alleato Wilders' Affaritaliani.it