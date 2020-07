Mafia nigeriana, Tirrito: ‘Controllate costantemente i loro flussi di denaro’ (Di sabato 25 luglio 2020) “Il blitz che ha portato a 28 fermi tra gli appartenenti alla Mafia nigeriana, ci fa capire quanto questa realtà si stia sempre più radicando nel nostro territorio. Non si può continuare a far finta di non vedere”. A dichiararlo in un comunicato è Maricetta Tirrito, portavoce del Comitato Collaboratori di Giustizia (Cogi). “Non è un caso – prosegue la Portavoce – che spesso la maggior parte degli spacciatori nigeriani, transiti nei centri accoglienza, ma poi si trasferisca in degli appartamenti condivisi. Quello che dobbiamo chiederci è: chi paga le loro case? E’ difficile anche capire come facciano a pagare i propri avvocati. Come è accaduto nel macabro caso della giovane Pamela Mastropietro, dove i complici del colpevole, considerato ... Leggi su ilcorrieredellacitta

