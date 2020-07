L'ordinanza italiana: quarantena per chi arriva da Romania e Bulgaria (Di sabato 25 luglio 2020) 'Ho appena firmato una nuova ordinanza che dispone la quarantena per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria. Questa misura è già vigente per tutti i Paesi ... Leggi su globalist

«Ho appena firmato una nuova ordinanza che dispone la quarantena per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria. Questa misura è già vigente per tutti i Paesi ext ...

Caso Covid a Marsciano: il Comune monitora i turisti

Emessa un’ordinanza che obbliga le strutture ricettive ad inviare al Comune i dati riguardanti generalità e provenienza dei turisti; chiesta anche l’esecuzione dei tamponi Poter monitorare in tempo re ...

