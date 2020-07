Lodovica Comello mamma, la confessione: “All’inizio l’ho ripudiato” (Di sabato 25 luglio 2020) Mentre tutti sono in fervente attesa della seconda stagione de L’Asciugona, Lodovica Comello si è presa del tempo per concedere un’intervista a TGCom24, dove ha potuto raccontarsi a cuore aperto, condividendo non solo momenti della sua carriera e progetti per il futuro, ma anche elementi che fanno parte della sfera più provata della sua vita. … L'articolo Lodovica Comello mamma, la confessione: “All’inizio l’ho ripudiato” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

A pochi giorni di distanza dall’inizio della della seconda stagione de ‘L’Asciugona’, Lodovica Comello si è raccontata a cuore aperto durante una recente intervista rilasciata a Tgcom24, tra inediti d ...

