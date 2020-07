Lo scandalo delle pensioni agli stranieri: non vivevano più in Italia e incassavano l’assegno (Di sabato 25 luglio 2020) Non erano più residenti in Italia. Ma continuavano a incassare ugualmente le pensioni agli stranieri. Quelle di invalidità per non udenti. A smascherare alcune persone – poi denunciate – sono state le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Vicenza. pensioni agli stranieri, devono essere residenti in Italia Le indennità sono riservate a coloro che risultano essere affetti da una riduzione della capacità uditiva. Il diritto ad averle è comunque condizionato alla effettiva e abituale residenza in Italia del richiedente. Altrimenti viene a cadere. Pertanto, qualora i percettori di prestazioni di sostegno perdano i requisiti di residenza, l’importo eventualmente riscosso diventa ... Leggi su secoloditalia

