Lo credono morto e gli fanno il funerale: 4 mesi dopo trovato vivo mentre vaga nel cimitero (Di sabato 25 luglio 2020) Lo credevano morto al punto che la famiglia, 4 mesi fa, gli aveva anche fatto il funerale. Invece, è vivo. L’uomo è stato trovato mentre vagava in un cimitero nel villaggio di Kafr Al-Hosar, sobborgo del Cairo (Egitto). E’ l’incredibile storia di Mohammed El-Gammal, un 40enne, ex insegnante, che soffre di un disturbo mentale. Immenso … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

