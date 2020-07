Livorno, nozze combinate per i permessi di soggiorno: “Fino a 8000 euro per sposare un italiano” (Di sabato 25 luglio 2020) Livorno, nozze combinate per i permessi di soggiorno. La Procura di Livorno ha aperto un’inchiesta su una serie di matrimoni combinati con italiani per consentire a cittadini extracomunitari, sudamericani e nordafricani, di ottenere il permesso di soggiorno. Almeno 24 le nozze celebrate da ignari pubblici ufficiali e 56 le persone indagate. Ogni matrimonio sarebbe stato pagato tra i seimila e gli ottomila euro. Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e induzione in falso in atto pubblico. Sono questi i reati contestati dalla Guardia di finanza di Livorno agli ideatori di un giro di “matrimoni di convenienza” tra italiani, sudamericani e nordafricani, finte nozze finalizzate ... Leggi su limemagazine.eu

