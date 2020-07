Liverpool, Salah convinto: “Possiamo vincere la Premier League anche nei prossimi anni” (Di sabato 25 luglio 2020) Una Premier League appena festeggiata e la testa che pensa già al futuro e, perché, ad altri successi. Mohamed Salah, attaccante del Liverpool, ha commentato il successo di questa stagione in Inghilterra dei suoi Reds sognando di poter ripetersi anche nei prossimi anni.Salah: "Il Liverpool può vincere per 2-3 anni"caption id="attachment 981873" align="alignnone" width="501" Liverpool (Instagram Salah)/captionParlando ai microfoni della BBC, l'egiziano del Liverpool ha risposto ad alcune domande sulla squadra in vista delle prossime stagioni e dei prossimi traguardi da raggiungere: "vincere la Premier ... Leggi su itasportpress

zazoomblog : Liverpool Salah convinto: “Possiamo vincere la Premier League anche nei prossimi anni” - #Liverpool #Salah… - Abella32405841 : @Delirio897J @SandroSca Berna panchinaro pagato 40 milioni?? In 5 anni 6 gol e meno di 10 assist ?????? Il Liverpo… - okladskij : RT @Roxas_223: 3 anni fa, grande masterclass di Don Beppe Bernaminchia pagato quanto Salah al Liverpool - riku17official : @scar15385 Però dici bene, ci vuole l’ala destra, se vogliamo tornare di punto in bianco si deve azzeccare l’acquis… - MartinaC1203 : RT @Roxas_223: 3 anni fa, grande masterclass di Don Beppe Bernaminchia pagato quanto Salah al Liverpool -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool Salah Liverpool, Salah convinto: “Possiamo vincere la Premier League anche nei prossimi anni” ItaSportPress Premier League, Henderson eletto calciatore dell’anno e Salah… non riceve neppure un voto

Il capitano del Liverpool Jordan Henderson è stato eletto miglior giocatore della stagione del campionato inglese dalla Football Writers’ Association. Un traguardo incredibile per il centrocampista Re ...

Liverpool-Chelsea 5-3

Il Liverpool rifila 5 reti al Chelsea Nel match valido per la trentrasettesima giornata della Premier League. Dinanzi al proprio pubblico, La squadra di Jürgen Klopp passa in vantaggio al 23' del prim ...

Il capitano del Liverpool Jordan Henderson è stato eletto miglior giocatore della stagione del campionato inglese dalla Football Writers’ Association. Un traguardo incredibile per il centrocampista Re ...Il Liverpool rifila 5 reti al Chelsea Nel match valido per la trentrasettesima giornata della Premier League. Dinanzi al proprio pubblico, La squadra di Jürgen Klopp passa in vantaggio al 23' del prim ...