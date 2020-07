Liverani: "Mihajlovic è come me: non vuole perdere neanche a biliardino..." (Di sabato 25 luglio 2020) LECCE - Le residue speranze salvezza del Lecce passano dal Dall'Ara, dove domani pomeriggio i giallorossi affronteranno il Bologna . E Fabio Liverani ne è ben conscio: " Abbiamo solo un risultato a ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Liverani: 'Mihajlovic è come me: non vuole perdere neanche a biliardino...': Il tecnico giallorosso in vista della… - sportli26181512 : Milinkovic: 'Vinciamole tutte'. Liverani: 'Niente regali'. Le ultime parole famose: Milinkovic: 'Vinciamole tutte'.… - interleo998 : RT @scvglia: Classifica allenatori Serie A ??De Zerbi ??Longo ??Pioli Ranieri Juric Gattuso Gasperini Liverani Inzaghi Fonseca Iachini Go… - scvglia : Classifica allenatori Serie A ??De Zerbi ??Longo ??Pioli Ranieri Juric Gattuso Gasperini Liverani Inzaghi Fonseca… -