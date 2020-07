Live Napoli-Sassuolo 1-0: Milik sciupa due buone occasioni (Di sabato 25 luglio 2020) La sfida tra Napoli e Sassuolo chiude il programma del sabato della 36esima giornata di serie A. I ragazzi di Gattuso sono reduci dalla sconfitta di Parma, mal digerita dal tecnico che... Leggi su ilmattino

matteosalvinimi : Ora al campo rom di Giugliano in Campania (Napoli), dove scippi, furti e roghi tossici sono all’ordine del giorno.… - MondoNapoli : LIVE - Cambi nel Napoli: out Manolas per infortunio, dentro Mertens e Politano. Il balga è stato ammonito: era diff… - zazoomblog : Napoli Sassuolo 1-0 LIVE: finisce il primo tempo - #Napoli #Sassuolo #LIVE: #finisce - ftg_soccer : GOAL! Sassuolo in Italy Serie A Napoli 1-1 Sassuolo More live scores: -