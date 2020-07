Lion – La Strada verso Casa, trama e trailer del film in onda il 26 luglio su Canale 5 (Di sabato 25 luglio 2020) Lion – La Strada verso Casa, trama e trailer del film in onda domenica 26 luglio alle 21:40 su Canale 5 Domenica 26 luglio su Canale 5 andrà in onda il film drammatico “Lion – La Strada verso Casa“. Il film è diretto da Garth Davis, e si ispira alle memorie “La Lunga Strada per tornare a Casa“, e racconta la storia vera di Saroo Brierley che nel film è interpretato da Dev Patel. Nel cast anche attori di spicco come Rooney Mara e Nicole Kidman. L’appuntamento ... Leggi su dituttounpop

Lion | Dev Patel, Google Earth e la storia vera dietro al film di Garth Davis

MILANO – La storia vera di Saroo Brierley? Ha dell’incredibile. Raccontata prima nel libro autobiografico La lunga strada verso casa e poi nel film Lion, diretto da Garth Davis con Dev Patel, Nicole K ...

