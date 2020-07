L'Inter affonda il Genoa, al Ferraris finisce 3-0: Gagliardini salterà il Napoli (Di sabato 25 luglio 2020) Vittoria netta per l'Inter di Conte che a Marassi trionfa contro il Genoa di Nicola: allo stadio Ferraris finisce 3-0 per i nerazzurri che, dopo aver chiuso il primo tempo avanti 1-0 con il gol di Lukaku, hanno trovato prima il raddoppio al all ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : L'Inter affonda il Genoa, al Ferraris finisce 3-0: Gagliardini salterà il Napoli - BiancoFiore16 : @VNotKind Magari Valè ! Questi non si fermano perché noi non li fermiamo. Vedo ancora gente con la mascherina fino… - Pelaz25 : DA NON PERDERE: in un colpo solo acquisti maglia, tovaglia per pic nic e base per giocare a tris. Volendo si può ad… -