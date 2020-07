L'insostenibile pretesa del suk parlamentare sui soldi europei (Di sabato 25 luglio 2020) Pensavo che, faticosamente, ma finalmente, gli italiani, a partire dai dirigenti politici, avessero imparato che viviamo in una Repubblica parlamentare. Invece, a giudicare dal dibattito su come decidere l’utilizzazione degli ingenti fondi messi a disposizione dall’Unione europea, sembra di essere rientrati in una Repubblica a responsabilità limitata e confusa.Nelle democrazie parlamentari esistenti, l’elemento cruciale per il loro buon funzionamento è dato dal rapporto Governo/Parlamento. Da un lato, il Governo, ciascun Governo, esiste e resiste soltanto perché e fintantoché è sostenuto dalla fiducia di una maggioranza parlamentare. Dall’altro, il Governo, che rappresenta la maggioranza degli elettori, attua scelte programmatiche che debbono essere valutate e approvate dal Parlamento, dalla sua ... Leggi su huffingtonpost

mattiafeltri : L'insostenibile pretesa del suk parlamentare sui soldi europei (di Gianfranco Pasquino) - LoZioPrete : RT @HuffPostItalia: L'insostenibile pretesa del suk parlamentare sui soldi europei - vendutoschifoso : RT @HuffPostItalia: L'insostenibile pretesa del suk parlamentare sui soldi europei - PatriziaPollas4 : RT @HuffPostItalia: L'insostenibile pretesa del suk parlamentare sui soldi europei - HuffPostItalia : L'insostenibile pretesa del suk parlamentare sui soldi europei -

Ultime Notizie dalla rete : insostenibile pretesa Grecia-Turchia: Mare conteso | ISPI ISPIonline L'insostenibile pretesa del suk parlamentare sui soldi europei

Pensavo che, faticosamente, ma finalmente, gli italiani, a partire dai dirigenti politici, avessero imparato che viviamo in una Repubblica parlamentare. Invece, a giudicare dal dibattito su come decid ...

“Troppe incombenze sul sistema scolastico, a rischio l’avvio del nuovo anno”, l’allarme della Flc Cgil di Siracusa

“La pretesa dell’Amministrazione scolastica, di recuperare il ritardo accumulato per il colpevole immobilismo dei mesi scorsi, con il rifiuto di semplificare alcune delle procedure legate alla gestion ...

Pensavo che, faticosamente, ma finalmente, gli italiani, a partire dai dirigenti politici, avessero imparato che viviamo in una Repubblica parlamentare. Invece, a giudicare dal dibattito su come decid ...“La pretesa dell’Amministrazione scolastica, di recuperare il ritardo accumulato per il colpevole immobilismo dei mesi scorsi, con il rifiuto di semplificare alcune delle procedure legate alla gestion ...