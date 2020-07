Lino Guanciale, nella terza stagione Tv de ”L’allieva” grandi novità (Di sabato 25 luglio 2020) Nozze a sorpresa di mezza estate. Dribblando i curiosi, i paparazzi, e i suoi numerosi fan, Lino Guanciale è riuscito nell’ardua impresa di sposarsi in grande segreto, e non su un’isola deserta, bensì nel cuore di Roma. Sabato 18 luglio ha detto “sì” alla compagna Antonella Liuzzi in Campidoglio. Elegantissimo in un completo blu notte, barba appena accennata e sorriso di chi è al culmine della felicità, l’attore ha vinto persino la proverbiale riservatezza pubblicando sul suo profilo Instagram un’immagine che lo ritrae abbracciato alla sposa. Antonella, figlia del senatore Pietro Liuzzi, era raggiante, in abito chiaro sbracciato e ricamato, bouquet di rose, e i capelli legati in un raffinato semi-raccolto. La cerimonia è stata intima e, dopo ... Leggi su aciclico

Nei giorni scorsi sono uscite le anticipazioni de L’Allieva 3 e tra i vari colpi di scena, il più eclatante sicuramente sono le nozze tra Alice Allevi e Claudio Conforti. Nella terza stagione della fo ...

