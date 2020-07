L'influencer Romanov e la "Guerra di Russia" con gli eredi degli zar (Di sabato 25 luglio 2020) Luca Fazzo Un membro (vero) della stirpe imperiale: "Quel giovane usa falsamente il cognome" «Quello lì con lo zar non ha niente a che fare!». Parola di George Romanov Prinz von Preussen, l'erede riconosciuto di Nicola II, massacrato insieme alla sua famiglia dai bolscevichi nel luglio 2018. Pochi giorni fa, in Russia sono stati ufficialmente identificati i resti di due figli dello zar, fatti a pezzi dai sicari di Lenin. E mentre a Mosca ferve il dibattito su cosa fare delle ossa dei piccoli Alexei e Marina, in Italia si combatte una battaglia legale che - in clima assai meno cupo - coinvolge lo zarevic George, un florido e gioviale quarantenne amante del bel mondo e dei circoli nobiliari, e un ragazzo biondo e sottile che invece sta calato appieno nella modernità: perché di mestiere fa ... Leggi su ilgiornale

