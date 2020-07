L’indagine sierologica in provincia di Bergamo: quasi la metà degli abitanti in Val Seriana è stato positivo al Coronavirus (Di sabato 25 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (25 luglio)quasi la metà degli abitanti della Val Seriana è stato positivo al Coronavirus nel corso degli ultimi mesi della pandemia. Il dato arriva dai risultati dei test sierologici fatti in provincia di Bergamo, dopo le insistenze dei sindaci sull’avvio di un’analisi concreta, come riporta l’Eco di Bergamo, dopo la drammatica conta dei morti che proprio questa zona d’Italia ha vissuto più di tutte. I numeri dell’indagine I test sierologici hanno coinvolto, su base volontaria, 5.246 cittadini su un totale di 12.705 interessati dalla ricerca. Di questi, il 41,2% che si è sottoposto ... Leggi su open.online

