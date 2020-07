Libri, “Le Isole Sorelle”: viaggio nel Golfo di Napoli attraverso una favola moderna per bambini (Di sabato 25 luglio 2020) Così diverse e così somiglianti, ammirandole sembra quasi di ripercorrere i tratti di una foto di famiglia. Tre sorelle, che non si abbracciano per non confondere le rispettive e uniche bellezze, ma legate più che mai dall’amore per la propria famiglia, la loro terra. Ed è così che si presenta “Le Isole Sorelle – Storia del magico incontro fra l’uomo e la natura”: l’ultimo libro edito da Fioranna, casa editrice napoletana impegnata nella valorizzazione del territorio campano, nell’approfondire i temi legati alla produzione artistica nazionale e attraverso la cultura a dar manforte per superare l’emergenza Coronavirus. Un volume per bambini che racconta una favola moderna per celebrare l’importanza dei legami ... Leggi su ildenaro

