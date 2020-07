L'Esorcista: stasera su Italia 2 il leggendario horror di William Friedkin (Di sabato 25 luglio 2020) Appuntamento con una leggenda horror stasera su Italia 2: alle 21:20 va in onda, in versione integrale, L'Esorcista, il classico del 1973 diretto da William Friedkin. stasera su Italia 2, alle 21:20, appuntamento irrinunciabile per tutti gli appassionati di horror con L'Esorcista (proposto in versione integrale), il film diretto da William Friedkin nel 1973, divenuto più che un cult una vera e propria leggenda. Tratto dall'omonimo romanzo di William Blatty, autore della sceneggiatura, L'Esorcista racconta della dodicenne Regan McNeil (Linda Blair, appena tredicenne all'epoca delle riprese), figlia di un'attrice divorziata con cui vive nella casa ... Leggi su movieplayer

25 luglio: cosa guardare in televisione?

La programmazione televisiva di sabato 25 luglio 2020 è molto ampia. Programmi d’intrattenimento, show, film e soap opera. Cosa c’è stasera in tv? Sabato 25 luglio 2020 la programmazione tv serale è v ...

