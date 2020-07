L’entourage di Osimhen: “Tutto fatto, a breve il tweet di De Laurentiis” (Di sabato 25 luglio 2020) Sembra che sia tutto fatto per Victor Osimhen al Napoli, la conferma arriva dall’entourage del giocatore ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “I club hanno completato l’affare. Il tweet di De Laurentiis arriverà presto. Victor è un nuovo giocatore del #Napoli!”. Questa mattina anche il giornalista amico del calciatore aveva confermato che in giornata sarebbe stata chiusa la transazione tra il Lille e il club azzurro dopo l’incontro di ieri che non aveva portato alla firma L'articolo L’entourage di Osimhen: “Tutto fatto, a breve il tweet di De Laurentiis” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

