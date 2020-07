Lenovo Yoga, Ideapad e Smart Tab: tanti prodotti per casa e ufficio (Di sabato 25 luglio 2020) Lenovo presenta davvero tantissimo nuovi prodotti dedicati alla casa e l’ufficio tra cui nuovi PC della gamma Yoga ed Ideapad e tablet della linea Smart Tab Lenovo ha annunciato durante il consueto appuntamento estivo con i media le nuove linee di PC e dispositivi Smart in arrivo in Italia per la prossima stagione. Oltre alla presentazione delle tecnologie per l’intrattenimento, la produttività e il gaming, Lenovo ha parlato degli scenari che il mondo digitale vive con l’evoluzione del work from home e della connessione tra dimensione professionale e sfera personale. Emanuele Baldi, Amministratore Delegato e General Manager di Lenovo per l’Italia, ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : #Lenovo Yoga, Ideapad e Smart Tab: tanti prodotti per casa e ufficio #tuttotek - infoitscienza : Lenovo Yoga Creator 7 e IdeaPad Creator 5 in Italia - notebookitalia : Lenovo Yoga Slim 7 sarà disponibile in Italia da settembre a partire da 1299 euro, in due versioni: 14' con Intel I… - lucap1988 : RT @lenovoitalia: Gioca, lavora, studia. Seguire tutte le proprie passioni è più semplice da oggi, con l’inarrestabile energia e il design… - lenovoitalia : RT @channelcity: Lenovo: nuova lineup PC, Tablet e Smart Device la casa @lenovo #nuoviprodottiLenovo @lenovoitalia: A partire da Lenovo Yog… -