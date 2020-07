Lenovo ChromeBook: arrivano anche in Italia (Di sabato 25 luglio 2020) I ChromeBook sono notebook che montano il sistema operativo Chrome OS di Google, pensato per essere leggerissimo e orientato alle funzionalità implementate in cloud. Lenovo porta i suoi nuovi ChromeBook anche nel nostro paese I ChromeBook hanno ottenuto soprattutto in America un grande successo, soprattutto nel settore educational perché sono semplici, leggeri ed integrano un sacco di funzionalità per lo studio e il lavoro d’ufficio grazie alle Google App direttamente integrate nel sistema. anche Lenovo si è buttata ne mondo dei ChromeBook e presenta una nuova linea. Dopo i classici PC per famiglia e ufficio, arriva anche una ventata di novità! Lenovo ... Leggi su tuttotek

infoitscienza : I Chromebook Lenovo IdeaPad Duet e Flex 5 arrivano in Italia da 349 euro - lenovoitalia : RT @channelcity: Lenovo porta in Italia i Chromebook @lenovoitalia #Chromebook #IdeaPadDuet: Il nuovo Lenovo Chromebook IdeaPad Duet è uno… - channelcity : Lenovo porta in Italia i Chromebook @lenovoitalia #Chromebook #IdeaPadDuet: Il nuovo Lenovo Chromebook IdeaPad Duet… - dondiegogoso : Per la prima volta i Chromebook Lenovo arrivano in Italia - DarioConti1984 : Lenovo annuncia la disponibilità della nuova linea di tablet e Chromebook -