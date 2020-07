Lega Giovani Scuole Benevento, nominato il coordinatore: Del Grosso alla guida (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Sono fermamente convinto ed orgoglioso di aver scelto Alessandro Del Grosso per rivestire una carica così delicata quanto importante. Oggi i nostri Giovani, i nostri studenti, sono sempre più lontani dalla politica e dalle questioni scolastiche che determinano il loro futuro. Abbiamo bisogno di suscitare interesse nelle nuove generazioni, di creare una palestra politica, di trasmettere la passione e l’interesse per i nostri territori. Oggi più che mai, la Lega Giovani punta a dare il massimo per tutelare gli studenti in un contesto ormai incerto e confusionario. Fianco a fianco, spalla a spalla, con Del Grosso, Maturi, il coordinatore ... Leggi su anteprima24

matteosalvinimi : Anche a Matera con la Lega sorrisi, facce pulite, tantissimi giovani e giovanissimi: è per me il regalo più bello!… - cantiniere72 : @ClaudioCrosara @fattoquotidiano Sono altri giovani onesti e incensurati che vengono fuori come Perilli e Buffagni… - Lega_Massa : Stasera,Sabato 25 Luglio vieni a trovarci a #Massa dalle 21:00 alle 24:00! Ci saranno i ragazzi della Lega Giovani… - pistoiasport : Lega Pro, ecco il regolamento del minutaggio dei giovani della stagione 20/21 - infoitsport : Ghirelli: «Lavoriamo in Lega Pro per la valorizzazione dei giovani» -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Giovani Lega Giovani Benevento, Alessandro Del Grosso è il nuovo coordinatore delle scuole NTR24 Venezia, Brugnaro presenta la squadra per le comunali

Il sindaco punta alla rielezione con un'alleanza che va dalla sua Lista fucsia, Forza Italia, Lega Fratelli d'Italia ... tra cinque anni, ai giovani naturalmente capaci e che abbiano la coscienza ...

Lampedusa invasa dai migranti: governo assente, si leva la protesta dei sindacati di Polizia e della Lega

ROMA – Dopo la decisione del sindaco di Lampedusa di dichiarare lo stato d’emergenza, vista la negligenza e l’assenza di governo e di ministro dell’Interno, altre voci di protesta contro Giuseppi e la ...

Il sindaco punta alla rielezione con un'alleanza che va dalla sua Lista fucsia, Forza Italia, Lega Fratelli d'Italia ... tra cinque anni, ai giovani naturalmente capaci e che abbiano la coscienza ...ROMA – Dopo la decisione del sindaco di Lampedusa di dichiarare lo stato d’emergenza, vista la negligenza e l’assenza di governo e di ministro dell’Interno, altre voci di protesta contro Giuseppi e la ...