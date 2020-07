Lecce, i convocati di Liverani per Bologna e Udinese (Di sabato 25 luglio 2020) Fabio Liverani ha diramato la lista ufficiale dei convocati per le sfide che vedranno il Lecce impegnato contro Bologna ed Udinese. I pugliesi giocheranno domenica 26 luglio contro gli emiliani e mercoledì affronteranno i friulani. Si nota tra i nomi quello di Babacar che è tornato a disposizione del mister, di seguito l’elenco. convocati Portieri: Gabriel, Vigorito, SavaDifensori: Vera, Radiocchio, Lucioni, Paz, Donati, Rossettini, Meccariello, Calderoni, Rispoli, Dell’Orco, Monterisi, Colella,Centrocampisti: Petriccione, Mancosu, Shakhov, Saponara, Majer, Barak, Tachtsidis, Maselli,Attaccanti: Lapadula, Falco, Farias, Babacar, Rimoli Leggi su sportface

sportface2016 : #BolognaLecce, i convocati di #Mihajlovic - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LECCE - I 28 convocati di Liverani per le sfide con Bologna e Udinese - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LECCE - I 28 convocati di Liverani per le sfide con Bologna e Udinese - susydigennaro : RT @napolimagazine: LECCE - I 28 convocati di Liverani per le sfide con Bologna e Udinese - apetrazzuolo : LECCE - I 28 convocati di Liverani per le sfide con Bologna e Udinese -