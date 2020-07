League of Legends: annunciato il nuovo campione Yone (Di sabato 25 luglio 2020) Riot Games ha annunciato tramite comunicato stampa un nuovo campione per League of Legends, Yone, fratello dello spadaccino Yasuo Il fenomeno di massa (perché parlare di videogioco in questo caso è riduttivo) League of Legends si aggiorna nuovamente e amplia le file degli eroi originali. Ultimo annuncio legato all’evento Fiore Spirituale, con la patch 10.16 sarà disponibile Yone, il nuovo eroe. Terzo campione emerso dalla storia per approdare sulla Landa, Yone è il fratello dello spadaccino Yasuo, già comparso in LOL anche se solo dal punto di vista del fratello. I giocatori hanno conosciuto Yone per la prima volta mentre ... Leggi su tuttotek

