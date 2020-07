Le telefonate per evitare i controlli sulla droga e gli arresti fotocopia. Così Montella “dirigeva” la caserma di Piacenza (Di sabato 25 luglio 2020) Un pusher pentito. La confessione. E l’inizio dell’inchiesta. Torture, botte, minacce, orge e festini. Ma anche spaccio di droga. sulla caserma dei carabinieri di Piacenza cominciano a emergere ora più chiaramente i legami tra i protagonisti della vicenda – l’appuntato Giuseppe Montella in testa che sta rispondendo alle domande dei pm dalle 11.30 di oggi – e il traffico di stupefacenti. Dei suoi contatti con i pusher della provincia piacentina si trova traccia anche sui social. Ma – rilevano le carte dell’inchiesta – nessuna segnalazione da parte dei superiori. In questa rete di spaccio c’è anche la compagna di Montella, Maria Luisa Cattaneo, ora ai domiciliari. Con lui organizza il trasporto che arriva fino alla ... Leggi su open.online

