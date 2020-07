Le notizie del giorno – L’indiscrezione su Messi, l’annuncio e lo sbarco della moglie dell’attaccante in Italia (Di sabato 25 luglio 2020) Le notizie del giorno – A memoria, probabilmente, non era mai successo. Cosa? Che si parlasse con così tanta insistenza di Leo Messi per fatti non di campo. Di lui, da 15 anni circa a questa parte, siamo abituati a sentirne parlare per quello che fa sul rettangolo verde, per le giocate, per i grandi e numerosi gol, per le vittorie e i titoli conquistati. Quest’anno, da mesi, il suo nome è accostato ai media quasi soltanto per i problemi con il Barça e per un possibile, clamoroso, addio. L’’ultima news in ordine di tempo riguarda l’acquisto di una casa a Milano, nei pressi di Porta Nuova, vicino la sede dell’Inter, da parte del padre, Jorge Messi (procuratore della ‘Pulce’). A lanciare ... Leggi su calcioweb.eu

Agenzia_Ansa : Rinviati a giudizio tre carabinieri per l'omicidio della studentessa Serena Mollicone, trovata morta vicino ad Arce… - valigiablu : Licenziato il direttore del sito di notizie ungherese 'Index', uno dei pochi media indipendenti rimasti nel paese [… - minambienteIT : #Rifiuti: @_Carabinieri_ del NOE di #Genova sequestrano pannelli fotovoltaici dismessi destinati ad essere illegal… - franconemarisa : RT @minambienteIT: #Rifiuti: @_Carabinieri_ del NOE di #Genova sequestrano pannelli fotovoltaici dismessi destinati ad essere illegalmente… - trsdesantis : L’epoca del petrolio arabo è quasi al tramonto -