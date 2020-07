“Le foto senza ritocchi”, Alba Parietti replica al gossip dei settimanali dopo gli scatti dei paparazzi (Di sabato 25 luglio 2020) Alba Parietti dopo la pubblicazione degli scatti del settimanale Oggi che la ritraggono senza filtri aggiuntivi alla sua bellezza (ha compiuto 59 anni lo scorso 2 luglio), ha deciso di replicare alla rivista, intervenendo a gamba tesa sulla polemica, mostrando un’altra prospettiva per visionare la vicenda. “Le foto senza ritocchi”, Alba Parietti replica al gossip... L'articolo “Le foto senza ritocchi”, Alba Parietti replica al gossip dei settimanali dopo gli scatti dei paparazzi proviene da ... Leggi su blogtivvu

