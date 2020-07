Lazio o Inter nel futuro di Kumbulla: le parole del presidente Setti (Di sabato 25 luglio 2020) Marash Kumbulla è uno dei protagonisti di questo mercato estivo. Il difensore albanese classe 2000 ha vissuto con l'Hellas Verona una stagione strabiliante mettendo in mostra tutta la qualità e tecnica alla sua prima stagione in Serie A. In totale finora ha messo insieme 25 presenze e 1 gol segnato nella gara contro la Sampdoria. Abbastanza per metterlo nel mirino di due big di Serie A.Setti: "DECIDIAMO ENTRO 15 GIORNI"caption id="attachment 874089" align="alignnone" width="300" Kumbulla (Getty images)/captionInter e Lazio infatti sono le pretendenti che vogliono strappare il gioiello al Verona. A confermare l'Interesse è stato proprio il presidente gialloblù Maurizio Setti: "Abbiamo certe richieste, per noi l'importante ... Leggi su itasportpress

Pall_Gonfiato : #Calciomercato: #Inter e #Lazio interessate a #Kumbulla. Il punto del presidente del #Verona - alex89755780 : @8cycling @signorNic Lo so den io parlo di alcuni tifosi che per 5 anni giustamente attribuivano meriti a max ma ad… - InterCM16 : #Setti a @radiodeejay: 'Non so se #Kumbulla andrà alla Lazio o all’Inter, vedremo, sarà una bella lotta. Stiamo va… - Fantacalcio : Calciomercato Verona, Setti: 'Inter o Lazio per Kumbulla' - LucianoGargiul6 : @robertoerreB @lagoldoninuda Quello è sbagliato. Però di fatto è una questione di situazioni e circostanze storiche… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Inter Calciomercato, corsa tra Inter e Lazio per Kumbulla: si decide entro 10-15 giorni Sky Sport Eriksson a TMW Radio: "La Juve giochi meglio o in Champions sarà dura. Su Sarri, CR7 e Messi..."

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'allenatore Sven Goran Eriksson. Critiche intorno a Sarri. Che ne pensa? "E' strano, si pensava che la Juve vincesse il campionato prima. E poi prima del ...

ERIKSSON, Volevo Batistuta alla Lazio ma mi dissero no

Nei miei anni potevano vincere in tante, Juve, Lazio, Inter, Milan, Roma. Era bello per il pubblico, per la stampa. Complimenti alla Juve ma così diventa noioso. Sarebbe importante anche per la Juve ...

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'allenatore Sven Goran Eriksson. Critiche intorno a Sarri. Che ne pensa? "E' strano, si pensava che la Juve vincesse il campionato prima. E poi prima del ...Nei miei anni potevano vincere in tante, Juve, Lazio, Inter, Milan, Roma. Era bello per il pubblico, per la stampa. Complimenti alla Juve ma così diventa noioso. Sarebbe importante anche per la Juve ...