Lautaro Martinez insieme alla fidanzata in Galleria Vittorio Emanuele: “Ogni giorno di più” (FOTO) (Di sabato 25 luglio 2020) Negli ultimi impegni di campionato, l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez non sta offrendo grandi prestazioni, o quantomeno non come aveva fatto in precedenza, prima che la pandemia da Covid-19 causasse lo stop della Serie A. Tuttavia, in amore, le cose sembrano andare alla grande per il numero 10 dei nerazzurri. La sua fidanzata Agustina Gandolfo ha infatti pubblicato due FOTO su Instagram che ritraggono la coppia in Galleria Vittorio Emanuele. “Cada dìa màs” (“ogni giorno di più”): questa la descrizione che accompagna i due scatti dove i due argentini appaiono molto innamorati. Di seguito il post e le FOTO pubblicate su ... Leggi su sportface

