Laura Pausini sostiene l’Arcigay Milano: un giubbotto e una maglietta rainbow all’asta per raccogliere fondi (Di sabato 25 luglio 2020) Laura Pausini sostiene l'Arcigay Milano e mette la sua faccia e la sua firma per raccogliere fondi. Sulla piattaforma eBay, infatti, sono stati messi all'asta due capi di abbigliamento indossati e autografati dalla cantante italiana. Si tratta di un giubbotto e di una t-shirt rainbow. Era il mese di giugno, infatti, quando Laura Pausini aveva aderito al 50esimo anniversario del Gay Pride manifestando la sua partecipazione con un messaggio di amore universale. Nelle ultime ore la voce di Solarolo ha deciso di dedicarsi al rainbow Social Fund per raccogliere fondi destinati all'Arcigay Milano e al Milano Pride. Il ricavato ... Leggi su optimagazine

Laura Pausini sensuale in giro nei suoi luoghi del cuore, in Romagna. In questa strana estate 2020, segnata dal Covid-19, le star nostrane (Chiara Ferragni docet) vanno riscoprendo le meraviglie ...

