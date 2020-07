L'assurda difesa dei carabinieri: 'Denaro vinto al Gratta e vinci. Il nigeriano pestato? Cadde da solo' (Di sabato 25 luglio 2020) Iniziano le difese. La foto con i soldi in mano accanto a due spacciatori? 'Una vincita al Gratta e vinci di 5 anni fa'. Il nigeriano pestato? 'Nessuna violenza, una spacconata di Montella. E' caduto ... Leggi su globalist

Ultime Notizie dalla rete : assurda difesa Caserma Piacenza ? Tofalo (Sottoseg. Min. Difesa): "Alzare le pene per chi compie questi reati in divisa" Radio Radio L'assurda difesa dei carabinieri: "Denaro vinto al Gratta e vinci. Il nigeriano pestato? Cadde da solo"

Iniziano le difese. La foto con i soldi in mano accanto a due spacciatori? «Una vincita al gratta e vinci di 5 anni fa». Il nigeriano pestato? «Nessuna violenza, una spacconata di Montella. E' caduto ...

SALERNITANA: a Pordenone formazione rivoluzionata, out anche Cicerelli

Quella di Pordenone sarà una Salernitana diversa rispetto alla sfida di ieri sera. Al lungo elenco di assenti (Lombardi, Mantovani, Cerci, Billong) si aggiungono anche gli squalificati Lopez e Kiyine, ...

Iniziano le difese. La foto con i soldi in mano accanto a due spacciatori? «Una vincita al gratta e vinci di 5 anni fa». Il nigeriano pestato? «Nessuna violenza, una spacconata di Montella. E' caduto ...

SALERNITANA: a Pordenone formazione rivoluzionata, out anche Cicerelli

Quella di Pordenone sarà una Salernitana diversa rispetto alla sfida di ieri sera. Al lungo elenco di assenti (Lombardi, Mantovani, Cerci, Billong) si aggiungono anche gli squalificati Lopez e Kiyine, ...