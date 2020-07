Lampedusa, il sindaco attacca ancora: "Salvini mentitore seriale" (Di sabato 25 luglio 2020) Palermo, 25 lug. (Adnkronos) - "L'onorevole Salvini continua a comportarsi da mentitore seriale, sostenendo che quando lui era ministro ‘non c'erano più sbarchi': nulla di più falso. Quando Salvini era ministro gli sbarchi a Lampedusa sono sempre proseguiti, basterebbe leggere i report del Ministero degli Interni per verificare quello che sto affermando". Così il sindaco di Lampedusa Totò Martello in merito ad alcune dichiarazioni del segretario della Lega. "Se Salvini fosse venuto a Lampedusa in quel periodo - aggiunge - quando da sindaco ho più volte chiesto una interlocuzione istituzionale con il Ministero che allora guidava, senza mai avere risposta, avrebbe visto con i suoi ... Leggi su iltempo

LaStampa : Lampedusa, il flusso di sbarchi non si ferma. Il sindaco: “Salvini? Da ministro non era mai venuto qui” - Adnkronos : #Sindaco #Lampedusa: 'Con #Salvini porti chiusi? Bugia, mai venuto da ministro' - LegaSalvini : LAMORGESE INCONTRA MARTELLO A LAMPEDUSA: GLI ISOLANI PROTESTANO FUORI DAL COMUNE - InsultoQ : RT @Adnkronos: Lampedusa, il sindaco attacca ancora: 'Salvini mentitore seriale' - antonio_anro : RT @Adnkronos: Lampedusa, il sindaco attacca ancora: 'Salvini mentitore seriale' -