Lampedusa, il sindaco annuncia: “Dichiaro lo stato di emergenza” (Di sabato 25 luglio 2020) Lampedusa, il sindaco annuncia: “Dichiaro lo stato di emergenza”. L’Hot Spot di accoglienza dell’isola siciliana è arrivato al collasso. Non c’è più posto per i migranti La situazione a Lampedusa è sempre stata borderline negli ultimi anni. Continui sbarchi di migranti, senza una giusta logica di distribuzione, hanno portato al collasso l’hot spot di accoglienza. … L'articolo Lampedusa, il sindaco annuncia: “Dichiaro lo stato di emergenza” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

LaStampa : Lampedusa, il flusso di sbarchi non si ferma. Il sindaco: “Salvini? Da ministro non era mai venuto qui” - Agenzia_Ansa : Il sindaco di Lampedusa, Totò Martello lancia l'allarme: 'Situazione ingestibile sull'isola, se il governo non proc… - Adnkronos : #Sindaco #Lampedusa: 'Con #Salvini porti chiusi? Bugia, mai venuto da ministro' - JasmNicoletta : RT @claudio_2022: Ma il sindaco di Lampedusa è sano di mente? - Eib63 : RT @valfurla: 'Abbiamo superato le mille persone nell'hotspot che ne contiene al massimo 200. Oggi non si sono trasferimenti, la nave di li… -

Ultime Notizie dalla rete : Lampedusa sindaco Lampedusa, sindaco sugli sbarchi dei migranti: «Pronto a proclamare Stato di emergenza» Corriere della Sera Lampedusa, il sindaco: “Dichiaro Stato di emergenza”/ Nell’hotspot 1000 migranti

Il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, chiede che venga proclamato lo Stato di emergenza sul suo territorio alla luce dei numerosi sbarchi avvenuti nelle scorse ore. “E’ una situazione ormai ...

Sindaco di Lampedusa: «Dichiaro io lo stato d’emergenza. Salvini e i porti chiusi? Una bugia»

Così il sindaco di Lampedusa Totò Martello commenta l’ultima ondata di sbarchi nell’isola, che al momento ospita oltre mille migranti, dieci volta la capienza massima prevista. « ...

Il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, chiede che venga proclamato lo Stato di emergenza sul suo territorio alla luce dei numerosi sbarchi avvenuti nelle scorse ore. “E’ una situazione ormai ...Così il sindaco di Lampedusa Totò Martello commenta l’ultima ondata di sbarchi nell’isola, che al momento ospita oltre mille migranti, dieci volta la capienza massima prevista. « ...