Lampedusa è al collasso: troppi migranti nelle ultime ore. Il sindaco: “Ho dichiarato lo stato di emergenza” (Di sabato 25 luglio 2020) “Il centro di accoglienza è al collasso: in questo momento ci sono oltre mille migranti e se non li trasferiscono il centro scoppia”. E a dir poco disperato Totò Martello, primo cittadino dell’isola maggiore delle Pelagie il quale, preoccupatissimo dalla frequenza degli sbrachi registrati negli ultimi giorni, lancia un appello: “La situazione è insostenibile. Abbiamo chiesto una nave al governo ma non ha voluto darcela. Ho dichiarato lo stato di emergenza”. sindaco Lampedusa: “Bloccheremo i migranti sul molo” Come dicevamo l’hotspot è al collasso, ed anche tutto ciò che occorre per assicurare un minimo di ‘riparo e cura’ a quanti appena sbarcati, non è ... Leggi su italiasera

