Lamborghini - Le scoperte di SantAgata Bolognese - FOTO GALLERY (Di sabato 25 luglio 2020) Nei suoi primi 30 anni di vita, lAutomobili Lamborghini ha presentato ben poche vetture scoperte. Nonostante le proposte degli atelier, apprezzate dal pubblico dei grandi saloni dellauto, dalle parti di SantAgata Bolognese, fino agli anni 90, si sono sempre mostrati piuttosto restii alla produzione di modelli senza tetto, con qualche targa a far da eccezione. La svolta è arrivata con la Diablo e, soprattutto, con i successivi bolidi della gestione Audi, inaugurata nel 1998 con lacquisizione del marchio italiano: da allora, ogni modello di produzione, eccetto la Urus, ha avuto una variante open top, così come quasi tutte le fuoriserie del Toro presentate negli ultimi due decenni. Tra queste cè anche la Sián Roadster, svelata pochi giorni fa e già sold out. La trovate nella nostra ... Leggi su quattroruote

