Lafferty si presenta alla Reggina: “Felice di far parte della squadra. Obiettivo serie A” (Di sabato 25 luglio 2020) Kyle Lafferty, si è presentato quest’oggi alla Reggina. Ecco le parole rilasciate dal nordirlandese in conferenza stampa: “Sono felice di far parte della squadra, ringrazio il presidente, l’Obiettivo è la serie A. Non mi fermerò mai in campo, solo in seguito ad un brutto infortunio. Barreto? Sì, lo sento ancora. Cerco di restare in contatto con i miei ex compagni. La Reggina è una grande squadra e merita la serie A”. FOTO: Facebook Reggina L'articolo Lafferty si presenta alla Reggina: “Felice di far parte ... Leggi su alfredopedulla

CalcioWeb : La #Reggina presenta #Lafferty e il presidente #Gallo rincara la dose: 'Voglio subito la #SerieA' - - ilDispaccio : #Reggina, #Gallo presenta #Lafferty: “Orgoglioso che sia qui, arriveranno altri giocatori funzionali”… - strillsport : RT @Strill_it: Reggina, Lafferty si presenta: ‘Farò di tutto per portare la Reggina in Serie A’ - Strill_it : Reggina, Lafferty si presenta: ‘Farò di tutto per portare la Reggina in Serie A’ - ILOVEPACALCIO : #Reggina l'ex rosa #Lafferty si presenta: «Contento di essere qui. Sono un combattente. Darò il 110%» (VIDEO) -