La Spezia, incendio in una casa di riposo: un morto e tre feriti (Di sabato 25 luglio 2020) Terribile incendio nella casa di riposo San Vincenzo a La Spezia: durante il rogo una persona ha perso la vita. Altre tre sono rimaste ferite. Bruttissimo e fatale incendio in una casa di riposo a La Spezia. Il posto in questione è San Vincenzo, come poc'anzi detto, una luogo "di pace" per anziani. Il rogo è scoppiato durante la scorsa notte e, purtroppo, una persona è deceduta poco dopo che le fiamme hanno preso a divampare. Altri tre anziani, invece, sono rimasti gravemente feriti. Al momento ancora non sono chiare le cause dell'incendio.

